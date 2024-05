Opaque Project e Never Too Late in concerto a San Carlo dopo la corsa podistica

Torna domani la Massa-San Carlo, corsa podistica a cronometro individuale organizzata da Gas Runners in collaborazione con Uisp e Afaph Atletica. Gli adulti partiranno alle 18 da piazza Aranci mentre la gara giovanile prenderà il via da piazza San Carlo e si svilupperà nelle strade circostanti. Partenza alle 17, da piazza Aranci, con destinazione Terme di San Carlo, invece, per la camminata ludico motoria e la corsa non competitiva, che seguirà il percorso della gara e il cui ricavato sarà devoluto all’associazione For-You. Il gruppo Gas Runner di Massa ha previsto per domani sera a San Carlo anche un concerto con due band rock a chiusura della manifestazione: Opaque Project e Ntl (Never too late).

Gli Opaque Project nascono dalla mente di due cardiochirurghi (Giacomo e Rafik), un infermiere di anestesia (Valerio) e un tecnico perfusionista (Michele), uniti dallo stesso ambiente lavorativo e musicale. Infatti, i 4 ’giovani adulti’ lavorano tutti quanti nella sala operatoria di cardiochirurgia dell’Opa di Massa e sono altrettanto legati dal loro background musicale che spazia dal rock più melodico a quello più ’potente’. La band decide così di chiamarsi OPAque Project. Dal 2014 a oggi il repertorio musicale vanta numerose cover internazionali di rock band famose e in questi anni gli Opaque Project sono maturati sempre più e pronti a percorrere il proprio percorso musicale.

Gli Ntl (Never too late) nascono il 20 ottobre 2020 dopo la riapertura post covid: ’Non é mai troppo tardi’ è il motto dei fondatori Federico Masseglia (chitarra ritmica) e Christian Pucciarelli (chitarra solista), amanti dell’hard rock, che decidono di creare una cover band. Dopo vari cambi iniziali di formazione i fondatori affidano il microfono al veterano Renato Nepori, detto ’Lo Maestro’, amico e musicista apuano con un background trentennale, il quale favorisce l’ingresso nel gruppo del batterista Luca Bacci Bonotti. Completa la formazione il nuovo arrivo al basso Nino Bol. Da qua inizia la vera esperienza Ntl che mira a creare un sound hard rock personale lavorando su brani di gruppi celebri.