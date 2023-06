Opa: qualità certificata "Elevati standard di cura"

Adesso la qualità dell’assistenza sanitaria, che da sempre la contraddistingue, è certificata: Fondazione Monasterio ha ottenuto il prestigioso accreditamento di Joint Commission International (JCI), l’organizzazione indipendente e senza scopo di lucro che, da oltre 25 anni è un motore globale del miglioramento della qualità e della sicurezza dei pazienti nell’assistenza sanitaria. Monasterio, con i suoi due ospedali, l’Ospedale del Cuore di Massa e l’Ospedale San Cataldo-CNR di Pisa, è tra i primi Centri in Italia per procedure cardiologiche e cardiochirurgiche, il secondo per complessità dei casi trattati e ai massimi livelli per gli esiti clinici. Numeri che si traducono nella soddisfazione dei pazienti, il 98% dei quali consiglierebbe gli ospedali di Monasterio. Qualità della ricerca, della cura e dell’assistenza trovano adesso un riconoscimento formale. Ottenere l’accreditamento JCI significa ripensare l’organizzazione dei percorsi di cura e i flussi di lavoro sulla base degli standard che JCI stessa ha identificato a seguito di un lavoro decennale di confronto tra esperti internazionali e di analisi della letteratura scientifica. Ma significa anche aprirsi a una ispezione approfondita e scientifica effettuata da esperti JCI all’interno delle strutture Monasterio. Una "immersione" dei valutatori nella vita ospedaliera con una visita "a sorpresa" che permette di testare la struttura e il lavoro di tutto il personale. Per 5 giorni, dal 22 al 26 maggio scorso, tre esperti provenienti dagli Stati Uniti e dalla Gran Bretagna hanno vissuto negli ospedali di Monasterio e svolto un processo di analisi all’interno dei reparti, nelle routine organizzative, in mezzo ai pazienti e al personale. Hanno intervistato medici, infermieri, operatori socio sanitari, chiesto giudizi ai pazienti in degenza, verificato il rispetto delle procedure in sala, controllato la diffusione delle conoscenze, testato le procedure sulla sicurezza antincendio e di gestione degli impianti e degli edifici, passato al "setaccio" ogni angolo degli ospedali, accertato che le conoscenze fossero diffuse e partecipate. E il modello Monasterio ha esplicato tutto il suo potenziale. "Keep it up the spirit of learning for other answers"(Continuate con lo spirito di conoscenza per affrontare altre sfide). Le parole di uno dei tre esperti a fine valutazione suggellano il risultato e sono il più grande sprone per Monasterio. "Abbiamo deciso volontariamente, con coraggio e curiosità di affrontare il percorso JCI - sono le parole del direttore generale di Fondazione Monasterio Marco Torre -. Sono orgoglioso e commosso per quello che l’accreditamento JCI rappresenta. E’ il premio alla storia dei nostri ospedali, orientati, fin dalla nascita, sui bisogni del paziente".