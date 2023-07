Onorata la promessa alla nonna, "dopo oltre un secolo l’ho trovato: qui è dove riposa il nostro Sante"

Lunigiana (Massa Carrara), 15 luglio 2023 – Ritrovare il cimitero del nonno, dopo oltre cento anni. Era un desiderio forte, che è diventato reale dopo mesi e mesi di studi e ricerche, per portare a termine il desiderio della nonna tanto amata. Molti lunigianesi partirono per la Prima guerra mondiale, una guerra di trincea che portò la morte a troppi soldati. Tra loro c’era anche il giovane contadino Sante Fornesi, che viveva a Vico - Monterole, nel Comune di Bagnone. Viveva nel piccolo borgo con la moglie Clarice Martini e la figlia Emma, in attesa di abbracciare Luigi, ancora nel grembo materno alla sua partenza per il fronte. Nell’aprile del 1918 venne richiamato per combattere per la Patria, ma morì a causa dello scoppio di una bomba, sul monte Grappa.

Mai ritrovato il luogo della sua sepoltura, con grande amarezza dei parenti e dei discendenti. La moglie ne ha sempre parlato ai figli e alle nipoti Rita, suor Emma, Lina, Graziella e Ivana, come era stata stroncata la vita del giovane consorte. I suoi figli fecero ricerche sul padre, ma si sono spenti senza poter sapere nulla di lui; le nipoti invece non si sono date per vinte, per mantenere vivo il suo ricordo e onorare una promessa antica: trovare la tomba del nonno. Ivana Fornesi è stata la più attiva di tutte, ha contattato anche il ministero della Difesa pur di conoscere notizie relative al nonno di cui aveva tanto sentito parlare "Grazie all’aiuto dell’amico Olivano Sarti Taddei - racconta - appassionato di storia locale e conoscitore del mondo degli alpini, abbiamo trovato il foglio matricolare di Sante che riportava notizie chiare relative all’ultima parte della sua vita. Il mattino del 20 maggio 1918, per ordine di un superiore, il fante Sante Fornesi correva verso il deposito di gelatina in Col Formiga, colpito poi da una bomba nemica. Inutili i soccorsi nel piccolo ospedale da campo in Conca Ardosa, Sante fu quindi sepolto in un fazzoletto di terra adibito a cimitero di guerra a Cason di Meda".

Finalmente, pochi giorni fa, Ivana, con l’aiuto di un amico esperto di montagna ha ritrovato il nonno. "Ho ripercorso gli ultimi tre luoghi calpestati da lui prima di morire - racconta ancora emozionata -, ho visto lo stesso cielo, con l’emozione che saliva alle stelle. Ho pianto nel deporre, dopo 105 anni, un mazzo di fiori coloratissimi, raccolti ai piedi del Monte Grappa, sul cippo innalzato nel minuscolo cimitero, per vigilare affinché la storia non sia consegnata all’oblio".

Monica Leoncini