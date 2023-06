Onestà premiata, donna ritrova portafoglio e cellulare con 2.000 euro

Onestà e integrità morale non sembrano così rare se a una donna, residente in città, sono stati restituiti il portafoglio con circa 2.000 euro e l’Iphone perduti domenica durante una passeggiata in bicicletta sul lungomare. Nel tragitto borsello e cellulare sono caduti a terra senza che se ne accorgesse. Quando lo ha scoperto ha provato a far squillare il suo telefonino e le ha subito risposto il maitre dell’Hotel Excelsior tranquillizzandola: era tutto in reception che l’aspettava. Li aveva trovati una cameriera di nazionalità asiatica e consegnati all’albergo perchè fossero restituiti alla proprietaria. E non ha voluto la ricompensa che la donna ha insistito per darle. Così il marito si è presentato poco dopo all’hotel con un mazzo di fiori per testimoniarle in qualche modo apprezzamento per la sua onestà.