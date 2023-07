Omicidio di Primavalle Una fiaccolata per Michelle Il paese si stringe a Elio

di Angela Maria Fruzzetti

Nel giorno del suo funerale, che si terrà stamattina alle 11, a Massa si accende una fiaccolata per Michelle Causo, la diciassettenne uccisa a coltellate da un coetaneo nell’appartamento di via Dusmet e nascosta in un carrello della spesa a Primavalle, a Roma, lo scorso mercoledì 28 giugno. Anche Massa si unisce al dolore della famiglia, in particolare al nonno, il finanziere Elio Bertoneri, che a Borgo Del Ponte è nato trascorrendovi i primi 18 anni della sua vita.

Ed è proprio nel quartiere di Borgo del Ponte che stasera, alle 21, si accenderanno le torce per ricordare la tragica fine della ragazza e trasmettere un forte segnale di pace e solidarietà, soprattutto di rispetto verso una nuova educazione. Una fiaccolata per dire no alla violenza, dunque, che si concentrerà nelle vicinanze della scuola di Santa Lucia dove è stata collocata nel 2021 la Panchina rossa – no alla violenza" a cura dell’associazione Insieme, Rete antiviolenza Massa, Eventi sul Frigido, Borgo del Ponte Santa Lucia Capaccola, Circolo Santa Lucia per sensibilizzare le nuove generazioni.

Da lì il corteo si snoderà nelle strade di Borgo del Ponte, laddove il nonno Elio conserva tanti ricordi, e ora tante amarezze. La violenza sulle donne è una piaga sociale che purtroppo dilaga anche tra i giovani e che va combattuta.

Aderiranno alla fiaccolata l’associazione Non una di meno, Insieme, Rete antiviolenza Massa, Eventi sul Frigido, Borgo del Ponte Santa Lucia Capaccola, il Circolo Leonardo con un invito esteso a tutte le persone che vorranno partecipare per ricordare la memoria della giovane uccisa a Roma e per dare un sostegno morale al nonno e alla famiglia di Michelle Causo.