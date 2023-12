Omaggio Indian, l’atelier delle meraviglie

Giacciono nell’atelier in via Tinelli molte opere, alcune incompiute, del compianto Alessandro Mosti ’Indian’. Opere in attesa di collocazione e altre di rifiniture. "Una visita anche superficiale – spiega il presidente di Italia Nostra, Bruno Giampaoli, - mette in evidenza le prospettive che l’artista aveva in cantiere, con opere che spaziano in vari campi come quella grande per l’aereonautica e altre di notevole pregio tra cui figure astratte o personaggi storici quali Alberico Cybo Malaspina o Alì Piccinin". Dunque, a pochi mesi dalla sua improvvisa scomparsa, l’associazione culturale nazionale ha voluto ricordare omaggiare ’Indian’, scultore conosciuto in mezzo mondo per le sue opere monumentali e per la vasta attività lavorativa che lo ha portato a collaborare con i più grandi scultori quali Fernando Botero, Giuliano Vangi, Jmenez Deredia, Danien Hirst e altri.

"Un grande personaggio – osserva Giampaoli - che stava rivalutando la scultura artistica della nostra città facendola conoscere in mezzo mondo. Alessandro era nato a Massa il 7 novembre 1970 ed é deceduto improvvisamente l’1 ottobre 23. Fin da piccolo aveva dimostrato notevoli doti di osservazione e riproduzione nel disegno come si evince dal pupazzetto riprodotto durante una lezione di matematica nell’82. Nell’immagine la maestra ha scritto: "Gentile sig. questo è quello che fa suo figlio durante la lezione di matematica". Dopo qualche anno di indecisione e disimpegno, Indian aveva preso con convinzione la strada della scultura dedicandovi anima e corpo. Aveva cominciato nel laboratorio di Gualtieri a Turigliano, poi nel famoso Atelier di Niccoli a Carrara, e dopo vari anni di collaborazione in altri studi e con altri artisti aveva fatto il gran passo mettendosi in proprio e iniziando molte opere monumentali come la grande statua detta “Evoluzione“ che tutti possono vedere, momentaneamente “parcheggiata“ al pontile di Marina di Massa lato Viareggio.

"Quest’opera - rammenta Giampaoli - fu donata al Comune di Massa mentre una gemella è stata inviata negli Emirati Arabi. Per il suo lavoro aveva scommesso sul futuro acquistando anche un grande Robot per la prima sbozzatura spendendo centinaia di euro e che solo da poco sicuramente avrebbe compensato la grande spesa. Oggi l’atelier è rimasto ai figli Manuel ed Elisa e al fratello Daniele, che stanno cercando di proseguire nella strada aperta da Alessandro tra le mille difficoltà di questo lavoro molto impegnativo e ostico nella speranza di mantenere e rinnovare la vena artistica e le capacità di ’Indian’".

Angela M. Fruzzetti