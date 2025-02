Omaggio del teatro ad Alessia Bertozzi

Il gruppo teatrale ’Il giardino delle parole’ esprime tutto il suo dolore e sconforto per la prematura scomparsa della cara amica e valida collaboratrice Alessia Bertozzi presente, in varie mansioni, nel sodalizio artistico nato nel 2002. Alessia fu anche attrice in lavori teatrali quale quello di debutto del gruppo ’Il berretto a sonagli’ che inaugurò l’apertura del Teatro dei Servi. Fu presente a tutte le iniziative proposte dal gruppo come il ’Memobus’ e altre ancora. Tutti i componenti del sodalizio abbracciano Alessia nel suo ricordo di persona magnanima e solare.