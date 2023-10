Omaggio all'arte di Patrizia Cavalli a Aulla: performance alla Ex Stazione Ferroviaria

Iniziativa speciale quella organizzata per la giornata di oggi dal circolo Arci Agogo di Aulla che ospiterà l’attrice e regista Angela Teodorowsky con una performance omaggio alla poeta Patrizia Cavalli dal titolo: L’Io Singolare.

L’evento avrà luogo presso la Ex Stazione di Aulla dove, per l’occasione, verrà esposto in scena “un abito scultura” di carta, realizzato dall’ artista Catia Castellani. Patrizia Cavalli è considerata una delle più grandi poetesse italiane del Novecento. Venuta a mancare a 75 anni, originaria di Todi, si trasferì a Roma negli anni Settanta dove visse e scrisse, e dove ebbe modo di frequentare lungamente Elsa Morante, a cui si deve la scoperta della sua vocazione per la poesia.

Le opere della Cavalli amate in tutto il mondo per il loro timbro poetico personalissimo, sono state tradotte in varie lingue. Sarà Einaudi nel 1992 a pubblicare "L’io singolare proprio mio" da cui trae spunto lo spettacolo. Angela Teodorowsky è una performer che sperimenta la narrazione attraverso una partitura fisica, il movimento e l’espressività del corpo.

C’è grande attesa al circolo arci per l’evento: "Seguiamo da tempo il lavoro di Angela - dicono i soci di Agogo - e siamo felici ed impazienti di poterla ospitare. La collaborazione tra l’attrice e Catia Castellani che, per l’occasione, realizzerà un abito in carta, è nata in modo spontaneo, un ulteriore cammeo per la nuova rassegna “Belle lì“". La serata, assicurano, sarà una vera e propria esperienza onirica. Una prima performance è prevista alle 18.30 mente la seconda alle 21.

Entrambi gli appuntamenti oggi alla Ex Stazione Ferroviaria di piazza Roma: l’evento è su prenotazione e si raccomanda di contattare i numeri del circolo: 339 7888705; 371 4638863; 331 3647843 o via mail all’indirizzo

arciagogo@gmail.com