Omaggio al podestà Silvestro Bassi Il suo nome alla Sala della memoria "Preservò sempre la storia di Aulla"

Silvestro Bassi è stato amministratore attento e studioso diligente, ma la sua figura è poco conosciuta. Ecco perché San Caprasio dedica la Sala della Memoria al ricordo del podestà di Aulla Silvestro Bassi. Un posto speciale: egli visse proprio tra le mura del museo con la moglie Aurora Cristani, fino al 28 maggio 1944, quando la casa crollò sotto le bombe. L’inaugurazione domani alle 10,30 nella Sala Capitolare del Museo di San Caprasio con un ricordo di Bassi tenuto da Riccardo Boggi, direttore del Museo. Saranno presenti anche i discendenti della famiglia Bassi. Silvestro Bassi è stato non solo l’autore, nel 1927, della prima storia dell’abbazia e della fortezza della Brunella, ma anche strenuo difensore delle superstiti memorie storiche medievali, dell’antico castello di Adalberto di Toscana (in piazza Cavour) colpito dalla guerra, del castello di Bibola di cui, ancora nel 1945, raccomandava la tutela della Soprintendenza.

"Proprio per la dedizione di Bassi nel preservare e valorizzare con orgoglio la storia di Aulla – spiega Boggi – sentiamo il dovere di mantenerne vivo il ricordo: il podestà Bassi fu un personaggio sicuramente tra i più importanti del ‘900 aullese. Ricordiamo la passione e la competenza che hanno contraddistinto l’impegno di Silvestro Bassi in vari campi: dalla cultura della tutela e valorizzazione del patrimonio storico, a innovative visioni urbanistiche, quali la nuova viabilità lungo l’Aulella e l’attenzione al decoro urbano".

Il Museo custodisce la straordinaria testimonianza della millenaria storia di Aulla e dedica la Sala della Memoria a colui che, troppo a lungo dimenticato, per primo di quella storia scrisse con amore, raccogliendo le sparse memorie. Nella stanza che ospitò la cucina di casa Bassi, durante lo scavo archeologico, furono ritrovati alcuni oggetti di uso quotidiano, rimasti sotto il crollo, oggi esposti a testimonianza delle tragedie vissute anche in tante altre case di Aulla. C’è anche la storia più recente, perché una parete ospita le foto della drammatica alluvione del 2011.

"Su tutto – aggiunge Boggi – vigila la scultura di Alessio Manfredi nella quale vogliamo scorgere l’immagine di Cristo ferito che condivide drammi e sofferenza di una città sconvolta, ma non piegata, Medaglia d’Oro al Merito Civile per il coraggio con il quale la sua gente ha saputo sempre rinascere. Aulla ha subito due ferite gravi, la guerra che rase al suolo la città e l’alluvione che ne distrusse buona parte. Pensavamo che i due eventi andassero ricordati, soprattutto per le giovani generazioni".

