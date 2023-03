Omaggio ai sanitari, manifestazione al Noa: "No a politiche scellerate, stop alla privatizzazione"

L'omaggio ai sanitari

Massa, 18 marzo 2023 – Sono i giorni del ricordo a tre anni dall’inizio della pandemia nel nostro paese. Ieri i medici hanno ricordato al Noa i loro colleghi deceduti, oggi, dalle ore 11,30 alle 14, di fronte al Noa è in programma una manifestazione organizzata dal Comitato Sanità Pubblica Versilia-Massa Carrara e dal Comitato Non Ci Sto Firenze "nel ricordo degli operatori e delle operatrici sanitarie, vittime del Covid-19, per rendere giustizia alle vittime della malasanità, alle morti sul lavoro e da lavoro". "Durante la pandemia – affermano i due comitati in un duro attacco alle politiche sanitarie degli ultimi anni – l’assenza di ‘salute e sicurezza’ nella sanità ha fatto sì che fossero contagiati tragicamente migliaia di operatori e operatrici (medici, infermieri, Oss, farmacisti, lavoratori di servizi e pulizie). Una politica scellerata nei confronti di lavoratori al servizio della collettività in termini di sanità e salute. Addirittura, chi ha denunciato queste gravi mancanze è stato pesantemente ripagato con il ‘dovere di fedeltà’ all’azienda, attraverso richiami, multe, sospensioni, licenziamenti. Vite spezzate tra operatori sanitari e popolazione, vittime provocate da una politica che, nel corso di decenni (con l’accelerazione negli ultimi anni), ha determinato il depotenziamento fino allo...