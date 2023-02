Omaggio ai cittadini benemeriti e ai pensionati del municipio

Nella Sala dei Sindaci in Municipio sono state consegnate ieri le pergamene ricordo ai pensionati nel 2020 e 2021, anni in cui il tradizionale appuntamento era stato rimandato a causa del Covid. Erano presenti il sindaco Jacopo Ferri che ha invitato anche Lucia Baracchini, all’epoca prima cittadina. Ecco chi sono i pensionati: Denis Filippi, Ottavio Piagneri Seratti, Roberta Pallini, Giuliano Mori, Pietro Pratici Nello Verri, Luciano Beccari, Lucia Boggi, Fabrizio Corvi Giampaolo Maestroni, Lidia Lecchini. Consegnata anche una benemerenza civica all’imprenditore Pier Giovanni Bertolini, rinviata per la festa di San Geminiano. Il sindaco ha sottolineato l’intenzione di rendere omaggio a quanti "hanno contribuito a rendere migliore la vita dei singoli cittadini e della comunità stessa ed elevare il prestigio della città di Pontremoli". Le altre benemerenze erano già state assegnate a Giorgio Rabuffi, capogruppo dell’Associazione nazionale alpini di Pontremoli, e al gruppo di volontarie ‘Gatte da pelare’ (Angela Neri, Erica Talamini, Cristina Gussoni, Milena Lisoni, Antonella Peselli e Marta Peselli).