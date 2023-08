Omaggio ai cantautori E lo show ’Abbadream’

Continuano gli appuntamenti di ’Palcoscenici Stellati’, il cartellone estivo per spettatori di tutte le età organizzato dal Comune di Massa in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo onlus. Stasera nel centro di Marina di Massa arriva il teatro prêt-à-porter con ’Mangiafuoco e giocolerie’, a cura di Massimo Minucci-Pugno di fuoco: uno spettacolo itinerante imperdibile. Sempre a Marina, ma a Villa Cuturi, venerdì appuntamento con la musica dal titolo ’Questi posti davanti al mare’. Musiche di Fossati, De Andrè, Lucio Dalla, Ruggeri e Battiato. E’ il concerto prodotto da Menicagli, che vede protagonisti Pietro Sinigaglia (voce e corno francese), Gloria Clemente (pianoforte), Davide L’Abbate (chitarra), Matteo Rovinalti (violino) e Davide Sinigaglia (percussioni). ’Questi posti davanti al mare’, dal titolo della canzone del 1988 di Ivano Fossati, cantata con De André e De Gregori, è un progetto che propone alcuni dei brani più belli e profondi dedicati dai cantautori italiani al mare e agli uomini che lo vivono. Domenica, ancora a Villa Cuturi, la Noah Dance Company presenta ’Sorrisi amari’. Il nuovo spettacolo della compagnia, in chiave street dance, è un modo di avvicinare lo spettatore a quel lato della danza che molte volte rimane nascosto dall’immagine di dura dedizione e serietà per questa arte.

Nel centro di Massa, invece, venerdì sera c’è ’La Princi’ con il suo spettacolo di bolle, musica ed emozioni. Lunedì 7 agosto, in piazza Aranci, è il momento di ’Abbadream. The ultimate tribute show’. E’ uno show ’non virtuale’ tra i più acclamati in Europa e un’occasione per riascoltare gli intramontabili successi degli Abba, oltre qualche nuova proposta. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero.