Omaggio ai caduti di Nikolajewka

Il Gruppo Alpini e il Comune di Bagnone ricordano la battaglia di Nikolajewka del 26 gennaio 1943. Una data che segna l’episodio fondamentale da cui è proseguito il ripiegamento dei soldati italiani nella campagna di Russia. Già ridotta in misere condizioni, l’armata italiana sarebbe stata completamente sopraffatta senza il sanguinoso sacrificio degli alpini che, in una situazione di 40-45 gradi sotto zero, sfondando le linee difensive nel paese di Nikolajewka, hanno permesso a migliaia di reduci il ritorno in patria. Il tributo di sangue dato dai cittadini di Bagnone fu di 41 vittime: 34 dispersi, 3 deceduti, 4 deceduti nei campi di prigionia sovietici. La cerimonia di oggi inizierà alle 18 in sala consiliare, con interventi di Sergio Grossi, capogruppo Alpini, e di Luigi Leonardi per ricordare la battaglia, poi la deposizione della corona ai Caduti in piazza Roma. Proseguirà un corteo fiaccolata con omaggio floreale ai monumenti del Lungobagnone, fino al Ponte degli Alpini per i saluti del sindaco Giovanni Guastalli (nella foto), l’intervento di Edamo Barbieri e la deposizione e benedizione della corona al monumento dedicato alle divisioni Tridentina, Julia e Cuneense. Il Comune di Bagnone ha in programma, sempre oggi, per le scuole secondarie di primo grado del comprensivo Baracchini un intervento di Luigi Leonardi per ricordare il terribile periodo dell’Olocausto. L’incontro si svolgerà all’interno del progetto ‘Fili resistenti’, iniziativa nata per volontà di un gruppo di insegnanti della scuola secondaria di primo grado, in collaborazione con Isra, Centro Icaro e alcune sedi locali Anpi. Il fine sarà stimolare nei ragazzi la curiosità e la ricerca, fornendo loro conoscenze e saperi conservati nella memoria dei luoghi e delle diverse fonti, e quello di rafforzare il pensiero critico.