Omaggio ai caduti di Forno Racconti, mostre e concerto

Si è alzato il sipario sull’11ª edizione di Musica sulle Apuane nel paese di Forno con un evento che è stato un successo, attraverso un’iniziativa che ha messo insieme più realtà del territorio per dare vita a qualcosa che è andato oltre lo spettacolo musicale in vetta. Sabato il festival del Cai di Massa ha vissuto una giornata in collaborazione con MemoFest e Via XIII Giugno. Quest’anno tutto è partito dalla Valle degli Alberghi, sotto le pendici del Monte Contrario, sulle tracce della formazione partigiana ’Luigi Mulargia’. Ad accompagnare un gruppo numeroso, nonostante la variabilità del tempo, sono state le guide ambientali escursionistiche Andrea Ribolini e Susanna Selici. La camminata è partita da località Biforco, sopra Forno, ed è finita al Casone degli Alberghi, che ha svolto la sua funzione originaria di ricovero poiché gli escursionisti vi hanno trovato riparo dalla pioggia. Mentre il paesaggio era completamente coperto da una coltre bianca, all’interno dell’edificio si è svolto il reading di Alessandra Evangelisti, attrice e direttrice artistica di Memofest, basato su testi di Maria Tonarelli, del gruppo dei Fanti Valenti di Forno.

Il racconto ripercorreva i fatti del 13 giugno 1944, partendo dalla storia della formazione Mulargia alla permanenza dei partigiani agli Alberghi, dalla discesa a Forno, ’liberando’ il paese, ai fatti dell’eccidio nazifascista. La ricostruzione degli eventi e delle storie personali dei protagonisti è stata possibile grazie al lavoro di raccolta di testimonianze e documenti svolto dal gruppo negli ultimi tre anni. Poi il rientro degli escursionisti a Forno, dove era allestita la mostra ’Via XIII Giugno’, organizzata da Fanti Valenti, Circolo Arci 13 Giugno e Laboratorio Creativo Il Pettirosso. La mostra, o meglio, il percorso espositivo e multimediale, si svolge anche oggi nella strada interna del paese, intervallando installazioni artistiche, documenti e testimonianze video per ricordare le vittime della strage.

In piazza San Vittorio, Gioia Giusti, direttrice artistica di Musica sulle Apuane, si è esibita in un concerto per pianoforte difronte a una fitta platea, donando un pomeriggio di musica e condivisione. Tra i pezzi eseguiti ricordiamo una composizione del maestro Ugo Tonarelli, nipote omonimo di uno dei caduti, da cui ha ereditato la passione per la musica, dedicato alle vittime dell’eccidio.