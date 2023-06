Omaggio ai Caduti della Resistenza, L'Anpi Linea Gotica celebra in Piazza Betti

Omaggio ai caduti della Resistenza della zona a mare e alle donne lungo la via del sale (Monte Tambura). L’iniziativa è stata organizzata dall’Anpi Linea Gotica ed è stata celebrata ieri in piazza Betti dove ci sono i cippi dedicati ai caduti e alle impronte sulla via del Sale. Erano presenti il sindaco Francesco Persiani e l’assessore Alice Rossetti, oltre che Elena Cordoni, presidente dell’Anpi. Con un momento di riflessione a entrambi i cippi, Alessandra Berti ha introdotto ricordando il legame di Marina con la Resistenza e con la montagna apuana leggendo alcune testimonianze e una poesia tratte da ’Pagine da non dimenticare’ e ’Impronte sulla neve’ di Angela Maria Fruzzetti. Il sindaco ha ringraziato i presenti e l’Anpi per aver organizzato la commemorazione. Ha ricordato l’importanza della memoria ricordando che la pace è un bene che va tutelato così come la libertà. Valori su cui ostruire la quotidianità e il futuro dei giovani. La presidente Cordoni ha rinnovato l’impegno come Anpi a mantenere viva la memoria lavorando soprattutto con le nuove generazioni. Ai due cippi è stato deposto un mazzo di fiori.