Omaggio a Vito Tongiani Una mostra di dipinti tra capolavori e inediti

Domani, mercoledì, alle ore 18,30, Italia Nostra organizza una visita guidata alla mostra “Vito Tongiani malgrado tutto il futuro sarà nostro”, curata da Edoardo Testori, che si tiene a Palazzo Mediceo di Seravezza. Lo stesso Vito Tongiani, massese di origine, pittore e scultore, guiderà e illustrerà le sue opere, una ricca selezione di dipinti, in parte inediti o mai esposti, realizzati nell’arco di 50 anni di attività. Un’occasione unica per conoscere da vicino le opere di uno degli artisti apuani più importanti, conosciuto e apprezzato a livello internazionale.

Vito, figlio terzogenito di Giuseppe Tongiani e Isolina Guadagnucci, nasce il 29 marzo a 1940 a Matteria, in Istria, dove il padre, cantoniere originario di Castagnetola di Massa, era stato trasferito e dove la famiglia vive i primi anni del secondo conflitto mondiale. Dopo l’8 settembre ’43 la famiglia torna a Castagnetola e subirà le frequenti incursioni aeree degli alleati. Vive la gioventù fra Fivizzano e Rapallo, dimostrando già a 10 anni notevoli doti artistiche nel disegno. Eccellente sportivo specializzato nel nuoto a farfalla, che presto abbandonerà, per frequentare il Liceo artistico Barabino di Genova. A domanda dei genitori di cosa volesse fare da grande subito dichiara di amare il disegno e la scultura. Frequenterà poi a Massa lo zio Gigi Guadagnucci e il laboratorio artistico di Soldani per poi approdare a Parigi dove già operava anche lo zio Gigi. Il resto é cronaca attuale meglio spiegata nel bel libro di Franco Frediani che tra l’altro l’ha voluto premiare nel 2019 nella sesta edizione dell’Obelisco Città di Massa.

Tanti i lavori effettuati sino a oggi di cui molti saranno visibili alla mostra. Solo per ricordare alcune sculture fra le più note: i bronzi ’Il trionfo di Afrodite’ nell’ex piazzetta del mercato a Massa, ’Indro Montanelli’ a Milano, ’Giacomo Puccini’ a Lucca, le statue dedicate ai tennisti francesi detti i ’Moschettieri’ realizzate al Roland Garros a Parigi e, in marmo, il monumento alla Linea Gotica a Cinquale.

La gita di Italia Nostra, con mezzi propri, parte da piazza De Gasperi a Massa (tribunale) alle 17,30. Informazioni al 333 3953037.