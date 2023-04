Omaggio a Umile con la Via Crucis

Per ricordare il partigiano Leonardo Umile il 25 aprile, a 78 anni dalla Liberazione dal nazifascismo, domani una commemorazione guidata da Anpi Intercomunale di Aulla, Comano, Licciana Nardi e Podenzana, l’Anmig, il Comune di Aulla, quello di Licciana Nardi e l’Unione Comuni Montana Lunigiana. La giornata si aprirà alle 10.30 in piazza Nenni ad Aulla, con la deposizione di fiori al monumento a Leonardo Umile. Alle 14 raduno nel piazzale della chiesa parrocchiale di Bigliolo, da dove ci si muoverà, qui con dei bus navetta, per Bastia di Licciana Nardi. Alle 15 la Via Crucis. Sul percorso saranno ricordati episodi di Seconda Guerra Mondiale e Liberazione, che coinvolsero la popolazione della Lunigiana e videro il sacrificio di Leonardo Umile. Attorno alle 17.30 ritorno a Bigliolo, con la conclusione della Via Crucis in località Villanova, la deposizione di una corona, il saluto delle autorità e l’orazione di monsignor Antonio Vigo.