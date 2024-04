Omaggio a Sandro Pertini: "Il Presidente degli italiani"

"E’ un omaggio al Presidente della Repubblica più amato dagli italiani e al tempo stesso un promemoria per tutti noi, e per chi viene nella nostra sede: uno stimolo a dare sempre il meglio e a lavorare per il benessere collettivo, di una comunità di cui siamo parte e che vogliamo far progredire". Il presidente di Confartigianato Massa Carrara Lunigiana, Sergio Chericoni, presenta così l’evento in programma oggi pomeriggio alle 17.30 nella sede dell’associazione datoriale in via Frassina dove sarà inaugurato il pannello con l’effige di Sandro Pertini, durante un evento di alto livello culturale a cui parteciperanno il sindaco di Massa, Francesco Persiani, il primo cittadino di Lucca, Mario Pardini, il consigliere regionale di FdI, Francesco Torselli, il deputato della Lega, Andrea Barabotti, il presidente della Provincia, Gianni Lorenzetti, e il presidente della Camera di Commercio Toscana Nord Ovest, Valter Tamburini.

Relatore dell’iniziativa in particolare sarà lo storico Zeffiro Ciuffoletti, professore ordinario di Storia contemporanea nell’Università di Firenze, dove tutt’oggi insegna nella Facoltà di Lettere e Filosofia, docente di Storia sociale della comunicazione alla Facoltà di Scienze Politiche ’Cesare Alfieri’ della stessa università. "Pertini è il presidente degli italiani – ricorda Chericoni – senza alcun riferimento politico o di partito. Nessuno ha saputo adempiere al proprio ruolo di Presidente della Repubblica come Pertini nel suo settennato, capace di essere vicino agli italiani comprendendone difficoltà, preoccupazioni, speranze ma anche passioni. Una figura che a distanza di anni è rimasta nel cuore di tutti, un esempio da divulgare alle nuove generazioni".

Ed è questo uno degli obiettivi del pannello che sarà svelato oggi nella sede di Confartigianato: rendere omaggio a una figura che oggi, come nel futuro, deve essere di esempio di serietà e spirito di abnegazione.

La presenza del sindaco di Lucca, Pardini, rappresenta inoltre un’ulteriore spinta nel tramandare alle future generazioni la figura di Pertini: "Proprio in questi giorni la commissione toponomastica di Lucca ha approvato l’intitolazione di una strada allo storico presidente – conclude Chericoni -. Nonostante le polemiche dei mesi scorsi, il sindaco si era preso un impegno recandosi anche nel paese natale di Pertini e lo ha mantenuto. Infine il professor Ciuffoletti ci racconterà sia l’uomo Pertini sia la visione riformista che ne ha accompagnato il lavoro e che si avvicina molto alla visione che l’artigianato dovrebbe avere per il lavoro".