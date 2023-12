Omaggio a Pinocchio con i luoghi della fiaba e un contest goloso

Ricorrono i 140 anni dalla nascita di Pinocchio il burattino creato da Carlo Collodi. In questa occasione così particolare, Fivizzano, renderà omaggio alla sua figura da domani a domenica con una specifica manifestazione denominata “Pinocchio sotto l’albero“. Un momento in cui, l’antico centro mediceo diverrà un coreografico palcoscenico dove ammirare le performance di questa autentica icona conosciuta ed apprezzata da grandi e piccoli in ogni continente. Il capoluogo, subirà pertanto una specifica e virtuale rivoluzione temporanea per quanto riguarda la "toponomastica": la Piazza Medicea infatti, diverrà il Paese dei Balocchi, il giardino di Palazzo Fantoni si trasformerà nel campo dei Miracoli, inoltre Palazzo Cojari ospiterà la Casa della Fatina, mentre Palazzo Gargiolli quella del Gatto e La Volpe.

Negozi e fondi del centro storico accoglieranno i vari quadri della fiaba ed ogni attività potrà partecipare al concorso che premia la vetrina giudicata la miglior interpretatrice della fiaba stessa. La prescelta, darà pure ospitalità al quadro di uno dei 20 artisti di cui sarà così allestita la mostra itinerante. Nella Biblioteca Civica Abate Gerini, nella sala del “Libro antico“, sarà invece esposta una mostra di ceramiche aventi sempre a tema Pinocchio e le sue gesta. E questo senza dimenticare la presenza della Osteria dei Micci e il Gambero Rosso che troveranno spazio nella rinascimentale Piazza Medicea.

"Pinocchio, è una favola universale – spiega Francesca Nobili assessore alla Cultura – che esprime la sua autentica toscanità e noi desideriamo ricordarne la nascita in occasione dei 140 anni dall’evento. La scelta sulla favola di Pinocchio? Per il fatto – asserisce l’assessore – che non vogliamo più essere burattini bensì uomini veraci, ricchi d’emozioni e sentimenti. Un modo inoltre per far sognare ,ancora una volta, gli adulti come quando erano bambini". Il programma dell’evento prevede pure un concorso singolare volto a creare il Pan Pinocchio, pandolce lievitato le cui varie ricette saranno successivamente oggetto di specifica pubblicazione.

Roberto Oligeri