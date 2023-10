Omaggio a Gianni Mussi a 48 anni dalla morte

E’ in programma qeusta mattina, alle ore 11, nella chiesa di San Martino, la parrocchia dell’antico rione massese del Ponte, la cerimonia commemorativa del 48° anniversario della tragica morte di Gianni Mussi. Mussi era un agente di polizia, di origine sarzanese, barbaramente ucciso nel corso di una operazione di polizia giudiziaria conclusasi dopo un violento conflitto a fuoco, con la cattura di due pregiudicati autori di gravissimi reati. A ricordarlo è Andrea Vinchesi, apuano, ex collega di Mussi, a cui nel 2005 è stata conferita l’onorificenza di commendatore, seguita nel 2010 dalla medaglia d’oro vittima del terrorismo "per gli alti valori morali espressi nell’attività prestata presso l’amministrazione di appartenenza – è scritto nella motivazione – nell’evento occorso a Seravezza il 22 ottobre 1975 quando rimase ferito nel corso di una operazione di polizia organizzata per catturare un terrorista latitante". Nello stesso tragico evento "di cui sono stato io stesso vittima, e ne pago ancora le conseguenze con le quali convivo tuttora – ammette Vinchesi – morirono anche i colleghi Armando Femiano e Giuseppe Lombardi, mentre il maresciallo Crisci venne ferito gravemente".

Stefano Guidoni