’Oltre’, tornano gli attori di Alex La compagnia ospite fuori città

di Alessandra Poggi

La compagnia teatrale Oltre torna a calcare le scene con ‘Sogno di una notte di mezza estate’ di Shakespeare. Dopo il successo e il sold out incassato dallo spettacolo ‘A Christmas Carol’, i circa venti ragazzi diversamente abili tornano alla ribalta più carichi che mai con tre spettacoli: il 24 giugno a Pontremoli, il 7 luglio a Camaiore e a settembre (data da definire) e Bagnone. Tutti gli spettacoli godono del patrocinio dei Comuni ospitanti che hanno deciso di concedere alla compagnia non l’uso gratuito del teatro, ma anche il pagamento del servizio luci e musica permettendo così ai ragazzi di poter beneficiare dell’incasso a offerta, che sarà reinvestito nel progetto teatrale.

La compagnia Oltre nata con la consulta alle disabilità del Comune con la giunta di Francesco De Pasquale, è stata spostata come progetto dai maestri di danza Alex Bordigoni ed Elena Giarratana della Ab show lab dance di Avenza, che a titolo gratuito insegnano ai ragazzi a ballare e recitare come veri professionisti del palco scenico. Per il nuovo spettacolo hanno collaborato, sempre a titolo gratuito, Irelva Gusmini che assieme agli attori ha realizzato le scenografie per lo spettacolo shakespeariano, e Giancarlo Pardini, apprezzato attore e commediografo originario di Carrara.

"Lo spettacolo prodotto dalla nostra compagnia teatrale Oltre – spiega il ballerino del marmo Alex Bordigoni – rispetto a quello dello scorso anno, che per i ragazzi è stato un banco di prova, li vede in scena come veri professionisti. I ragazzi sono molto cresciuti a livello artistico e l’aver realizzato anche le scenografie li ha molto stimolati e non vedono loro di tornare sul palcoscenico. Noi lavoriamo con la disabilità dei ragazzi a trecentosessanta gradi, la nostra è una compagnia di danza integrata. La cosa di cui vanno più fieri in questa nuova avventura e la promozione dello spettacolo. Abbiamo realizzato un video dove i ragazzi piantano una bandiera con su scritto Oltre, il nome della compagnia. Il piantare la bandiera per loro è il simbolo di una conquista, e la pianteranno all’inizio di ogni spettacolo". Il senso di orgoglio dei ragazzi diversamente abili nelle parole di Elena Giarratana. "A differenza dalla danza agility il percorso della nostra compagnia è impostato su un vero e proprio corso di danza – racconta Elena –. E questo li sprona tantissimo perché per loro equivale a fare uno sport esterno al loro percorso riabilitativo, proprio come per i ragazzi normali. Nell’ultimo anno sono molto cresciuti, soprattutto a livello relazionale, anche la scelta dello spettacolo è stata fatta assieme a loro. Anche stavolta gli spettacoli saranno a ingresso gratuito con offerta libera".