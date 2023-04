’Oltre’ In scena a Carrara "Esibizione agli Animosi"

Carrara ospiterà lo spettacolo ‘Sogno di una notte di mezza estate’ messo in scena dalla compagnia di ragazzi disabili ‘Oltre’. Peccato la cosa sia stata comunicata ad Alex Bordigoni ed Elena Giarratana, insegnanti di ballo dei ragazzi, solo dopo il nostro articolo con l’intervento della consigliera comunale di Italia Viva, Alice Rossetti.

Da palazzo spiegano che si erano messi d’accordo con la presidentessa della consulta alla disabilità Antonella Petrocchi, ma la compagnia ‘Oltre’ ormai non fa più parte della consulta ed è stata assorbita da ’Ab show lab dance’ di Bordigoni e Giarratana. "La compagnia ‘Oltre’ si esibirà agli Animosi e lo farà in maniera gratuita, è una certezza – dice Roberta Crudeli, vice sindaco e assessore alle disabilità – Dell’organizzazione ne stiamo parlando da tempo assieme alla consulta Disabilità e presto metteremo lo spettacolo in calendario. Aspettiamo di concordare una data precisa con la compagnia, ma in ogni caso si dovrebbe andare dopo l’estate. L’attenzione dell’amministrazione verso la disabilità è massima e sempre lo è stata, non a casa è stata questa la prima consulta che abbiamo costituito". "Personalmente e come presidentessa della consulta Disabilità sono molto amareggiata per l’attacco della consigliera Rossetti, che forse si sarebbe dovuta informare meglio – dice Antonella Petrocchi – Lo spettacolo della compagnia ‘Oltre’ a Carrara è già previsto e sarà interamente gratuito". "Come artisti di Carrara – chiudono Bordigoni e Giarratana di ‘Oltre’ – sarà un piacere presentare alla comunità un progetto al quale abbiamo dedicato anima e cuore in questi due anni".