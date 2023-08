Oltre 700 milioni di euro 7mila persone occupate

Una recente indagine realizzata dall’Istituto studi e ricerche della Camera di commercio ha parlato di una crescita record nelle merci mevimentate, pari a 5,5 milioni di tonnellate, con una crescita del 60 percento rispetto al 2021. A crescere sono stati soprattutto gli imbarchi (più 125 per cento), con un milione e 600 mila tonnellate, mentre gli sbarchi sono aumentati del 14 a 430mila tonnellate. Tra i movimenti in uscita da sottolineare l’aumento del marmo grezzo. Molto grande è stato l’incremento del traffico ferroviario, con un aumento del 155 per cento per i treni transitati 166), e del 137 per cento per i vagoni (2822). Un impatto da 700 milioni di euro ed occupazione vicina alle 7mila unità di lavoro.