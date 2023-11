Oltre 270 candidati per 5 posti: "Sarà necessaria una preselezione"

La fame di lavoro è forte e per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 5 operai agricoli-forestali da parte dell’Unione dei Comuni della Lunigiana in pochi giorni è arrivata una pioggia di richieste di partecipazione alla segreteria dell’Ente. Richieste che arrivano da tutta Italia. Già superata quota 270 domande martedì scorso giunte alla direzione di Fivizzano, una notevole parte delle quali provenienti da regioni del sud Italia.

Le domande d’ammissione alla procedura, devono pervenire entro le 13 del 25 novembre. Le mansioni a cui saranno deputati i lavoratori assunti comprendono: sistemazioni e manutenzioni idraulico forestali, idraulica agraria e rimboschimento, miglioramento dei boschi esistenti, difesa del suolo, valorizzazione di ambiente, paesaggistica e verde urbano. Saranno inoltre addetti a interventi straordinari come nel caso di calamità naturali e lotta agli incendi boschivi, autentica piaga soprattutto nel periodo estivo incentivata in questi ultimi anni da prolungata siccità, disattenzione umana e gesti dolosi.

"Ormai questi concorsi vanno in un portale nazionale e quindi hanno ampia risonanza, li leggono in tantissimi – riferisce Gianluigi Giannetti, presidente dell’Unione Montana Comuni della Lunigiana – La maggior parte delle domande giungono da tutta Italia, specie da Calabria e Sicilia. E’ un dato verificato un paio di giorni fa. Vista la situazione, dato l’alto numero di partecipanti, siamo intenzionati a procedere effettuando una preselezione – aggiunge Giannetti – che sarà basata su quiz, affidata a una società che opera nello specifico settore. Si tratta di preselezioni che si fanno direttamente online anche per il fatto che sarebbe una cosa non da poco, non certamente semplice sotto il profilo organizzativo-logistico, fare spostare tutte queste persone provenienti anche da molto lontano".

"Vediamo, ci stiamo lavorando – termina il presidente dell’Unione dei Comuni – e abbiamo del resto ancora una ventina di giorni prima che si chiuda il bando. Sarà in quel momento che avremo pertanto dati ancor più certi per poter decidere definitivamente come procedere". Un’opportunità, la ricerca di 5 posti da operaio forestale all’Unione dei Comuni, che mette ancora ben in evidenza quanto sia grande, percepita e sotto certi aspetti drammatica la “fame di lavoro“ nel nostro Paese, specie se rappresentata da assunzioni a tempo pieno e indeterminato.

Roberto Oligeri