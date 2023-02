Oltre 13mila presenze per l’atletica leggera

Grande successo per l’atletica leggera di‘Carrara Indoor 2023’ che ha visto impegnati sulla pista di Carrarafiere 3.498 atleti tra cui Samuele Ceccarelli. Un totale di 13mila presenze con 92 società provenienti da dieci regioni diverse, i 165 giudici Fidal, i 76 studenti del liceo scientifico sportivo Fermi di Massa, i 175 studenti del progetto ‘Corri e Salta’ che ha coinvolto le scuole del territorio, e ovviamente i 3.498 atleti, protagonisti assoluti dell’evento con al seguito gli accompagnatori. Numeri che sono stati commentati dall’assessore allo Sport Lara Benfatto, dal presidente regionale di Fidal Alessandro Alberti, dal delegato provinciale Fidal Ernesto Lunardini e dall’allenatore di Ceccarelli, Marco del Medico. Presenti anche Giuseppe Pannella e Marco Ponzanelli della Fidal. Il circuito di ‘Carrara Indoor’ è stato protagonista della manifestazione organizzata da Comune, Fidal e Coni nel padiglione C di Imm dal 7 gennaio al 5 febbraio, con un record di 924 atleti in gara nella giornata del 29 gennaio, proprio mentre nel vicino padiglione si stavano accogliendo i 95 migranti della Ocean Viking senza nessun genere di interferenza. "Questo mese di gare è stato sicuramente molto positivo, sia dal punto di vista dei numeri sia dello svolgimento della manifestazione – ha detto l’assessore –. Con la Fidal e con il Coni abbiamo ormai un rapporto sempre più consolidato e le prospettive per il futuro sono importanti. L’atletica leggera è uno sport non solo affascinante, ma anche accessibile a tutti ed estremamente inclusivo ed è nostra intenzione sviluppare sempre di più questo genere di eventi. Nel ringraziare tutti i tecnici e gli organizzatori, come assessore allo sport e al turismo, ci tengo a sottolineare le grandi ricadute che questi eventi sportivi possono avere per tutto il territorio, e se ne stanno accorgendo anche i molti che lavorano nell’accoglienza".

"Carrara Indoor 2023 è stata un successo – ha detto il presidente Alessandro Alberti -. I numeri di questa edizione per noi sono soprattutto un’ulteriore conferma su quanto sia importante avere sul nostro territorio una struttura del genere. Come Fidal, assieme a Coni, Sport e salute, Comune di Carrara e Imm vogliamo continuare a lavorare per avere un impianto permanente a Marina". Al delegato provinciale Ernesto Lunardini il compito dei ringraziamenti: "Grazie a tutti coloro che hanno lavorato per realizzare tutto ciò e un pensiero particolare ai ragazzi delle scuole che hanno partecipato a ‘Corri e salta’".

Alessandra Poggi