Oltre 10mila studenti al ’Progetto lettura’ per scegliere i finalisti

Parte il "Progetto Lettura" legato al Premio Bancarellino. Saranno 10mila alunni di scuola media a scegliere i finalisti che nel prossimo mese di maggio si batteranno per l’ambita fascetta. Nello scorso mese di gennaio il segretario del premio e presidente della Fondazione Città del Libro Ignazio Landi ha inviato una comunicazione ai presidi di un centinaio di scuole italiane invitandole a partecipare al progetto. La Fondazione Città del Libro provvederà ad inviare in omaggio alle scuole che ne avranno fatto richiesta la serie dei 20 volumi validi per l’edizione 2025 che dovranno essere letti con gli insegnanti e valutati. In totale saranno spediti quasi 4mila libri. "Un ventaglio di generi che spazia dal realismo alle favole - spiega Landi - . Il Bancarellino è un premio che si rivolge ai ragazzi ed è per loro e per la diffusione del libro che è stato voluto". Nell’era del villaggio globale, dell’informazione in tempo reale c’ è ancora spazio per la fantasia e per la letteratura ? A rispondere a questo problematico interrogativo saranno proprio i ragazzi con le loro scelte. Nella giornata della cerimonia il 24 maggio, dopo la presentazione dei libri e l’arringa degli scrittori arriverà la sentenza dei giovani lettori che incoroneranno la storia più bella. Così il libro diventa la chiave della porta che apre la strada della crescita usando le armi della creatività e del linguaggio che racconta i sentimenti all’interno della rete familiare e delle amicizie. Affetti senza tempo che ancora riescono a coinvolgere il mondo dell’adolescenza con storie che si possono incrociare nella vita di tutti i giorni. Lo scorso hanno si era imposto il libro"Hikikomori" romanzo, scritto a quattro mani da Ariela Rizzi e Fabrizio Silei, illustrato da Elisabetta Stoinich (Einaudi Ragazzi). Il voto che selezionerà la cinquina finalista dovrà pervenire alla segreteria del premio entro la fine di aprile. "Il Bancarellino è un premio che si rivolge ai ragazzi - aggiunge Landi - ed è per loro e per la diffusione del libro che è stato voluto". Alle modalità di partecipazione all’iniziativa le scuole vengono invitate alla cerimonia di proclamazione così come avviene ormai per tradizione ogni anno.

