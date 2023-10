Oltre 100 imprese abusive. La denuncia della Cna su benessere e lavanderia

Sono più di 100 le attività del settore benessere e della lavanderia che operano sul territorio nel completo abusivismo. Ogni cinque aziende, che lavorano nel rispetto delle regole e dei requisiti di legge, sanitari e fiscali, ce n’è una che opera nell’illegalità (27,7%). Un dato ben al di sopra dello scenario nazionale considerando tutte le tipologie di imprese artigiane dove i ’casi’ sono il 14,4%. A rivelarlo è la Cna Massa Carrara in occasione dell’iniziativa che si è tenuta alla sede della Camera di Commercio, a Carrara, alla presenza di tanti addetti ai lavori e a cui hanno partecipato il tenente colonnello Cristiano Marella, comandante della Compagnia carabinieri di Carrara, il maggiore Aurelio Bordo, comandante della Guardia di Finanza di Massa Carrara, e gli assessori alle Attività produttive di Carrara, Massa e Fivizzano, rispettivamente Lara Benfatto, Andrea Cella e Alessandra Grandetti. Ma quali sono le imprese del benessere? Si tratta di acconciatori, estetiste, tatuatori e piercer, figure che sono entrate a far parte della nostra quotidiana cura. Casi e situazioni di illegalità, lavoro nero, imprese fantasma e di soggetti sprovvisti dei requisiti professionali minimi in barba alle più elementari norme igienico e sanitarie finiti al centro delle cronache e che la Cna apuana ha più volte denunciato incontrando amministrazioni e forze dell’ordine. Sono oltre 500 le aziende del settore benessere e lavanderia attive in provincia, circa 150 quelle irregolari.

"Tutte le iniziative messe in campo da Cna – spiega Bruno Papini, presidente degli acconciatori di Cna Massa Carrara – hanno come scopo quello di lanciare un grido di aiuto da parte delle imprese che rispettano tutti i principi legati alla salute e sicurezza dei clienti, e pongono l’attenzione per far comprendere il danno sociale e fiscale che creano le ’imprese’ abusive". Si tratta di fenomeni inaccettabili, aggravati dalle conseguenze della pandemia e dal proliferare di piattaforme social online che operano indisturbate, proponendo prestazioni a domicilio, senza curarsi dei limiti imposti dalla normativa di settore e dai regolamenti comunali. "Le imprese del settore avvertono con forza la necessità di interventi incisivi – rimarca Laura Costa, presidente delle estetiste di Cna – l’abusivismo nei comparti della cura della persona, oltre a mettere a repentaglio la salute dei clienti, getta discredito sulle imprese oneste, turbando il mercato con prezzi concorrenziali considerata l’evasione totale su imposte e contributi, con il concreto rischio di dequalificare il settore".

E’ forte anche la piaga che riguarda le lavanderie artigianali ’schiacciate’ da quelle a gettone (self-service) che, sotto mentite spoglie, nascondono spesso profili di irregolarità. "Non siamo contro le lavanderie self-service – sottolinea Luisella Bardoni, presidente delle lavanderie di Cna Massa Carrara e di Cna Toscana – ma i due mondi devono mantenersi distinti e rivolgersi a clientele differenti. Comportamenti diversi da quelli previsti dalla normativa vanno perseguiti perché violano le regole e generano un fenomeno di concorrenza sleale, evasione fiscale e contributiva".

La Cna chiede più controlli: "Sappiamo – evidenzia Giacomo Cucurnia, coordinatore di questi settori per la Cna apuana – che non tutti gli abusivi possono essere scovati ma sarebbe importante che talvolta uscisse la notizia che qualcuno sia stato individuato e sanzionato; questo sarebbe un ottimo deterrente". L’azione di Cna non si limita alla sola denuncia pubblica. "C’è anche la proposta – annuncia Paolo Bedini, presidente provinciale – della creazione di un tavolo sull’abusivismo e al riguardo chiederemo un incontro al Prefetto finalizzato a creare un confronto con gli enti di controllo, le amministrazioni comunali, le forze dell’ordine e le associazioni datoriali per attuare anche delle campagne di sensibilizzazione per un più efficace controllo sul grave fenomeno".