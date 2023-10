Ok del consiglio a una nuova cava. Gioia Rocchetta, approvato il Pabe

Ventuno. E’ il peso specifico del marmo che trasforma i metri cubi da escavare non in tonnellate ma in voti. E pesano più di macigni quando arrivano da un consiglio comunale che nella serata di venerdì ha approvato con 21 voti favorevoli, tutti di maggioranza, 4 astenuti fra FdI e Noi Moderati e 7 contrari, Pd e Massa è un’altra cosa, il Piano attuativo per il bacino estrattivo industriale Gioia-Rocchetta. E’ un peso specifico che sposta equilibri e posizioni: quando ci si trova da una parte all’altra della bilancia consiliare, quando ci si muove dalla barricata ambientalista a quella amministrativa salta tutto, si rimbalza a seconda del peso come nel gioco dell’altalena. Un giorno si fa il bagno nel fiume bianco latte per denunciare la marmettola che inquina le sorgenti e un altro si vota per un Pabe che di fatto consente l’apertura di una nuova cava nel bacino che in qualche modo afferisce allo stesso corso d’acqua, oltre a garantire alle imprese centinaia di migliaia di metri cubi di escavazione in più nell’arco di 10 anni.

Ma è la stessa discussione in consiglio comunale a dimostrare la difficoltà di quasi tutti i partiti a stare in equilibrio con le parole sopra un blocco di marmo che parola dopo parola si bagna e diventa a rischio scivolone. C’è chi sostiene con forza il lapideo e l’attività estrattiva ma al tempo stesso dichiara di voler tutelare l’ambiente. C’è chi dall’altra parte della barricata non vuole aprire nuove cave ma non vorrebbe far chiudere neppure per un mese quelle attive: e allora incalza l’amministrazione per ottenere una proroga alla scadenza delle concessioni fissata al 31 ottobre. Ma è una data che dipende dalla legge regionale e allora la giunta non ci pensa neppure a risolvere i problemi in casa d’altri: che se la vedano a Firenze. E così fra le righe diventa tutto un gioco di equilibri che non stanno in piedi, fra i vorrei ma non posso, dirlo o farlo poco cambia.

Il Pabe di Gioia-Rocchetta viene approvato in maniera definitiva con le dieci prescrizioni emesse in Conferenza dei servizi dalla Regione, che qualcuno chiama ‘sgambetto’ perché non permette di aprire due cave ma una sola e impone limiti troppo duri all’escavazione, vicino alle creste o alle cavità carsiche, ampliando la fascia di rispetto di poche decine di metri. Per le cave qui presenti si potranno approvare forse nei prossimi dieci giorni le convenzioni che daranno modo di ottenere una proroga all’escavazione: Lavagnina 180.000 metri cubi, Ravalunga 205.000, Piastrone 3 180.000, Piastrone1 360.000, Vittoria 220.000, Caldia (Rocchetta Caldia) 460.000, Biancospino (Rocchetta Calacatta) 75.000.

E per i Pabe in area parco? Il sindaco è stato chiaro: c’è il problema del Piano integrato del Parco ancora fermo in Regione, che peraltro blocca anche la riattivazione della cava Piastramarina al passo della Focolaccia. Per i siti qui attivi la data del 31 ottobre sarà di certo sforata quindi senza una proroga dalla Regione si fermeranno: Padulello e Biagi, Romana, Filone Fondone, Sottovettolina, Borre Mucchietto, Piastreta, Valsora, Valsora Palazzolo, Capraia, Madielle e Madielle Marianna.

FraSco