Ok a una serie di interventi per 6,8 milioni

Passa senza opposizione di sorta la variazione di bilancio più ‘pesante’ dell’amministrazione Persiani: 6,8 milioni di euro che derivano in parte dall’aumento di maggiori entrate e dall’altra da avanzi degli anni precedenti, somme che saranno destinate a una lunga serie di grandi e piccoli interventi sul territorio, in particolare su sociale, cultura, turismo e lavori pubblici. Il voto finale dimostra da un lato che la manovra trova una sostanziale condivisione ma esprime anche un nuovo avvicinamento politico fra la maggioranza e Fratelli d’Italia, che vota a favore. Solo 4 astenuti, fra le fila dell’opposizione presente in aula: Daniela Bennati, Dina Dell’Ertole, Enzo Ricci e Stefano Alberti. A snocciolare tutti i numeri è stato l’assessore al bilancio, Marco Mercanti, partendo proprio dal sociale dove vengono stanziati 1,7 milioni di euro: 90mila euro per i centri estivi, 390mila euro per interventi a favore di minori e famiglie, poi l’aumento della quota Asl per la non autosufficienza per 225mila euro. Un milione di euro era avanzato dal fondo povertà, accantonato dagli uffici nei 2 anni precedenti "non utilizzato in attesa di delucidazioni dal Governo". Poi 103mila euro per il turismo e 730mila euro per la cultura. Per quanto riguarda il turismo, quasi 23mila per ambito, altri 80mila circa per accoglienza e marketing. Sul fronte cultura, 230mila euro alla stagione teatrale, 250mila euro per i grandi eventi, notte bianca e i concerti più importanti, poi altri 80mila euro di contributi per associazioni e Ccn.

Lavori pubblici: sono state subito finanziati 3 lavori presenti nel piano delle opere, quindi 350mila euro al piano asfalti, 400mila euro per lavori alla scuola Alfieri, 600mila il primo lotto del nuovo mercatino della Partaccia, partendo dalla demolizione dell’attuale. Con l’avanzo destinato del lapideo si finanzia la riqualificazione del versante di San Carlo e Pariana per 130mila euro. Poi accantonati 600mila euro di cofinanziamento per partecipare ad alcuni bandi regionali: efficientamento energetico della Don Milani, prevenzione sismica delle primarie Bresciani e di Ortola, 150mila euro per lo stadio comunale. Ancora, 120mila euro di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde, 90mila euro spurgo e fognature, un intervento d’urgenza al solaio del cimitero di Mirteto da 90mila euro. Stanziati 185mila euro per interventi sugli smottamenti sulla via del Santo e altre strade di montagna, 100mila per sistemare il pontile, 120mila per la residenza delle Tortore. Infine, 400mila euro per sgravi e rimborsi dei tributi; viene finanziato il bike sharing compresa l’installazione di una nuova stazione alla Partaccia, oltre all’acquisto di un pick up per la Protezione civile.