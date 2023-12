’Ogni favola è un gioco’: la strenna del Sandomenichino incanta Collodi

"Ogni favola è un gioco" nel paese di Pinocchio. Successo della strenna natalizia del Sandomenichino, premio internazionale di letteratura che quest’anno ha incontrato poeti, scrittori e artisti a Collodi di Pescia, paese della fiaba per eccellenza. Una nutrita comitiva da Massa ha raggiunto la nota località toscana, ben accolta dall’ospitalità del presidente della Fondazione nazionale Carlo Collodi, Pier Francesco Bernacchi, e la dottoressa, Loredana Lignola, componente del Comitato tecnico-scientifico della Fondazione. Persone che da anni sono presenze fondamentali nel Premio Sandomenichino, in particolare nella sezione ’Narrativa per ragazzi’.

La giornata è stata suggellata da uno scambio di doni tra il presidente del Sandomenichino, il consigliere regionale Giacomo Bugliani, e il presidente della Fondazione Collodi, Bernacchi. Hanno presentato l’evento Rosaria Bonotti, direttrice artistica, Monica Gulminelli, referente del Sandomenichino a Collodi, Gaia Greco, componente del direttivo.

Altri componenti del Sandomenichino hanno interagito con il pubblico presente: Gabriele Boni, Roberto Vitaloni e Giorgio Berti nella simpatica scenetta di Pinocchio, il gatto e la volpe; Franco Tortorella per le premiazioni e Angela Maria Fruzzetti che ha illustrato i suoi tre libri di fiabe: ’Martin l’altro anatroccolo’; ’La fiaba del Monte Tambura’ e ’Ciao, mi chiamo Bessy’. Ha portato il saluto la presidente di giuria, Marina Pratici. Erano presenti, con alcuni alunni, le maestre Laura Manfredi per l’Istituto Giacinto Bianchi con alcuni alunni, e Liviana Casalini per la scuola Marcello Garosi di Forno. Sara Chiara Strenta (Mary Anne) con le sue due performance sulle canzoni di Bennato, ben interpretate da Matteo Sportelli, ha incantato i presenti. Hanno partecipato inoltre Cristina Rossetti, Maria Giovanna Guerra, Pietro Mallegni, Luciana Bertaccini e Alessio Camardo.