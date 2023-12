"Oggi un Natale da vivere nel cuore"

Infatti c’è uno stile di testimonianza che prepara l’evangelizzazione e che consiste nel vivere la propria vita in umiltà e fraternità che manifesta in modo semplice e immediato, l’Amore di Dio per l’uomo e l’intera creazione. In questi nostri tempi difficili, non possiamo non pensare che proprio quella terra benedetta che ha accolto il nostro Salvatore è martoriata da un conflitto pluriennale che si è improvvisamente trasformato in una guerra violenta. Come non pensare alle tante vittime soprattutto quelle più inermi e senza difesa, come le madri e i bambini e i tanti civili oltre che ai militari morti sul campo. Lo scopo del presepe è risvegliare nel cuore lo stupore di fronte al mistero di Dio fattosi bambino. Nel Bambino Gesù si manifesta al massimo l’inermità dell’amore di Dio: Dio viene senza armi, perché non intende conquistare dall’esterno, bensì guadagnare e trasformare dall’interno. Se qualcosa è capace di vincere l’uomo, il suo despotismo, la sua violenza, la sua avidità, questa è l’inermità del bambino. Dio l’ha assunta per vincerci in questo modo e condurci a noi stessi. Allora ecco che ci giunge l’appello di papa Francesco: "Questo Natale pensiamo, pensiamo alla Terra Santa... Un pensiero è per i nostri fratelli e sorelle di Betlemme, la Betlemme di oggi", ha aggiunto, "e naturalmente si estende a tutti gli abitanti della Terra dove Gesù è nato, è vissuto, è morto e risorto".

Un Natale di dolore e lutto. Allora i nostri presepi in casa nelle chiese nelle strade, con tutta la ricchezza data dalle statuine, gli sfondi, i paesaggi, i canti e gli effetti speciali... per tutto questo i nostri presepi, devono essere contemplati e vissuti in solidarietà con questi fratelli e sorelle che soffrono tanto, “per loro – ha detto il Papa Francesco – si preannuncia un Natale di dolore, di lutto, senza pellegrini, senza celebrazioni. Non vogliamo lasciarli soli. Siamo loro vicini con la preghiera, con l’aiuto concreto che ricorda a tutti come la sofferenza di Betlemme sia una ferita aperta per il Medio Oriente e per il mondo intero“. Un presepe dunque che non sia solo quello con i personaggi in carne ed ossa o quello che creiamo nelle nostre case, chiese, strade e piazze, ma quello che vive nel nostro cuore, come San Francesco ci ha insegnato a Greccio.

* Vescovo

di Massa Carrara