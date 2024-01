Oggi si celebra la ’Parola di Dio’. Il vescovo: "Un dono da custodire"

Oggi si celebra nella Chiesa universale la “domenica della Parola di Dio”, l’iniziativa istituita da papa Francesco nel 2019 perché la III domenica del Tempo Ordinario fosse dedicata alla celebrazione, riflessione e diffusione delle Sacre Scritture. Anche nella diocesi apuana ogni celebrazione della messa nelle parrocchie avrà indicazioni specifiche in ordine alla monizione introduttiva, la preghiera dei fedeli e specifiche attenzioni rituali perché venga sottolineata la sede dalla quale la Parola viene proclamata, l’ambone: inoltre, l’Evangeliario sarà posto in un leggio visibile all’assemblea. "La Parola è un dono di Dio da accogliere e custodire – dichiara il vescovo Mario Vaccari – mettere insieme la nostra vita e il nostro io con la Parola è un’azione propria dello Spirito Santo, è anche un compito e una responsabilità. Se accolta nel nostro cuore, la Parola di Dio è davvero generativa e potente! Usciamo dalle nostre zone di tranquillità per fare entrare il Regno di Dio nella nostra vita: sia questo l’augurio per una fruttuosa celebrazione della domenica della Parola".

Per questa domenica la preghiera che la comunità cristiana eleva a Gesù è verso l’impegno alla conversione e a un autentico discepolato, perchè con coraggio si intraprenda un vero cammino di rinnovamento interiore e renda capaci di un’autentica testimonianza evangelica nella vita quotidiana.