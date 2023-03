Oggi sciopero per il clima "Biodiversità apuana a rischio: serve rispetto"

Oggi alle 9.30 scenderanno in piazza della stazione i Fridays for future per il primo Sciopero Globale per il Clima del 2023. Il tema è “La nostra rabbia è energia rinnovabile”. "Scioperiamo perché siamo arrabbiati, un nostro diritto e un dovere esserlo – dicono i FFF – Il corteo partirà dalla stazione perché è fondamentale investire in una rete di trasporti sostenibile, chiediamo di sbloccare le rinnovabili e di chiudere con gli investimenti nel fossile, chiediamo l’implementazione del verde pubblico e il rispetto della biodiversità Apuana".