Oggi sciopero. Lavoratori contro Autolinee

Mobilitazione oggi contro Autolinee Toscana con sciopero di 4 ore. "Contro l’arroganza di un’azienda che invece di migliorare le cose in questi 3 anni e mezzo ha saputo solo creare confusione nella gestione aziendale, dividere i lavoratori e per ultimo disattendere gli accordi firmati in passato", spiega Filt Cgil Massa Carrara. "Da questa nuova dirigenza non ci saremo mai aspettati che perpetuasse un comportamento così discriminatorio verso i lavoratori che in passato hanno risanato e tenuto in piedi il trasporto pubblico di questa provincia – spiega – . L’azienda ha adottato une politica industriale che ha mirato a dividere i lavoratori agendo sul piano economico per forzare quello normativo". E invoca il "ritorno all’unita sindacale" fondamentale insieme a "un patto generazionale".