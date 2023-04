"Oggi nacque la Costituzione" Le parole del vescovo Vaccari

di Alessandra Poggi

È stata una messa veramente partecipata, quella in occasione del patrono San Marco, che si è svolta ieri mattina nella parrocchia di San Pietro. Fuori in piazza Finelli i profumi e i colori della fiera di San Marco. Dentro la chiesa parole di libertà e democrazia. A celebrare la messa solenne per la prima volta per la festa del santo patrono c’era il vescovo Mario Vaccari. All’altare anche don Marino Navalesi, il parroco di San Pietro, che nell’occasione solenne ha lasciato tutto lo spazio al vicario della diocesi. Il vescovo Vaccari oltre a ricordare le parole di Gesù e la figura dell’evangelista ha ricordato che il 25 Aprile non è solo una solennità patronale, ma è anche la festa di Liberazione.

"Questa data ha segnato una revisione – ha detto il vescovo ai numerosi fedeli che hanno affollato la chiesa – il 25 aprile ha gettato le basi per la nascita della Costituzione italiana che ci riunisce come popolo. Una data segnata dal sangue e dal sacrificio che sono stati fondamentali per portare a uno stato libero e democratico dove al primo posto ci sono i diritti delle persone, ma anche i doveri e il rispetto di ognuno. Eppure nel mondo c’è una logica di violenza che ci ferisce nella nostra umanità, con migranti che scappano dagli orrori della guerra ma che vengono trattati come rifiuti".

"Sarà una giornata intensa ha detto don Marino a chiusura dell’omelia – vorrei ringraziare il vescovo, i sacerdoti e la comunità ricordando che la nostra porta è sempre aperta per chi bussa e ha bisogno di una mano tesa".