Oggi l’ultimo saluto a Gaggiani: "E’ scivolato e ho tentato di aiutarlo. Che dolore, non dormo più la notte"

Oggi alle 15 nella chiesa di Pognana i funerali di Giuseppe Gaggiani, il 69enne morto giovedì pomeriggio mentre faceva la legna insieme al vicino di casa. È stato proprio l’amico Mauro Malatesta ad allertare i soccorsi. Una volta sul posto, a nulla è valsa la rianimazione cardiocircolatoria e intorno alle 17 non si è potuto fare altro che costatare il decesso. Originario di Pognana, nel Comune di Fivizzano, dove possedeva campi e terreni in cui si recava ogni giorno, aveva lavorato per anni nel genovese e vissuto a Rapallo, dove abita anche la sorella. Al congedo pensionistico, una decina di anni fa, era tornato in Lunigiana a vivere nella casa della moglie Daniela, a Ronco di Quercia, con lei e la figlia Gloria.

"Bisogna andare avanti ma è dura. Non ho dormito tutta la notte. Eravamo confinanti e ci aiutavamo per tutto, Giuseppe era davvero un brav’uomo". È a pezzi Mauro che ha visto l’amico morire davanti ai suoi occhi. "È una tragedia. Eravamo insieme a fare la legna nei miei terreni nel bosco di Quercia". Mauro racconta quei momenti drammatici con una lucidità carica di dolore, che lui stesso fatica a mitigare. "Avevamo tagliato la pianta, stavamo buttando i tronchi nella stradina sottostante dove avevamo parcheggiato il trattore per caricare la legna. L’avremo portata a casa e divisa come facevamo sempre". Racconta che l’amico non sarebbe stato travolto mentre tagliava la pianta, come invece emerso dalle primissime ricostruzioni. "Mentre portava la legna sul ciglio per buttarla giù nella stradina, l’ho visto scivolare. Ero distante da lui una decina di metri. Sono sceso, l’ho chiamato, ho provato ad aprirgli gli occhi. Nulla da fare, aveva perso i sensi". Mauro ha subito chiamato i soccorsi continuando intanto a provare a rianimare l’amico. "In terra non c’era sangue. È scivolato con il sedere da una piccola altezza, un metro e mezzo al massimo. Non è stato colpito dalla pianta e nel punto in cui è caduto non c’erano pezzi di legna. Per me ha avuto un malore". La morte dell’uomo è ricondotta dai referti a un "trauma accidentale".

Michela Carlotti