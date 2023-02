Dopo l’incontro sul cyberbullismo con gli studenti delle scuole superiori e la Polizia Postale. si svolge questa mattina alle Stanze del Teatro della Rosa l’evento per la giornata di San Valentino “Ti amo da ...non morire“. E’ un altro appuntamento rivolto agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado che sarà guidato dal maresciallo Gabriella Illuzzi, comandante della stazione carabinieri di Pontremoli, per affrontare le tematiche delle relazioni pericolose e degli amori “tossici“. Prosegue così il percorso di sensibilizzazione sulle tematiche del femminicidio e violenza di genere, iniziato nella giornata del 25 novembre scorso con Polizia Penitenziaria, Centro Donna, SdS e Fidapa. Tutti questi incontri rientrano in un circuito di sensibilizzazione nell’ambito dell’iniziativa "Una giornata in sicurezza" manifestazione che si svolge annualmente nel Comune di Pontremoli, riproposta anche quest’anno per la quarta edizione.