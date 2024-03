Oggi la presentazione dell’ultima raccolta di poesie di Bonugli

’A ben vedere’, l’ultima raccolta di poesie di Maurizio Bonugli per le edizioni Porto Seguro, è un viaggio in profondità, nonché un invito a rallentare, a fermarsi e a non cadere nell’inganno delle apparenze. Tra intrecci di profumi, colori e sensazioni, le emozioni si rincorrono di pagina in pagina alternandosi a lampi improvvisi, talvolta dolorosi, pronti a cogliere le sfumature più nascoste dell’animo umano mostrando scorci intimi di vite vere che solo un occhio sensibile riesce a scorgere. Il libro sarà presentato oggi, alle 17.30, a Villa Cuturi di Marina di Massa. Selenia Erye dialogherà con l’autore. Partecipano anche Ivano Mugnaini, Giulia Sonnante, Aurora Baciolli, Daniela Moschetti e Fabrizio Ferrante. L’ingresso è libero.