Oggi festa dell’Uva di Aulla. In piazza anche la fattoria

La festa dell’Uva di Aulla compie 40 anni e oggi torna ad arricchire le piazze e le strade cittadine con una serie di iniziative, a partire dalle 10 con il mercatino mattutino dell’artigianato e dei prodotti tipici a chilometro zero, che proseguirà per tutta la giornata. Molte le attività ricreative rivolte ai più piccoli, come la fattoria didattica organizzata da Cia e Coldiretti in piazza della Vittoria dove i bambini potranno anche salire in soma agli asini. Non mancheranno, inoltre, i gonfiabili. Alle 16 la parata del gruppo storico degli sbandieratori di Fivizzano con spettacolo finale davanti al Palazzo comunale. Sempre nel pomeriggio, è previsto il momento degustazione vini curato dalla CIA. La Pro loco Città di Aulla per tutto il giorno cucinerà sgabei da servire farciti con salumi e formaggi. L’evento è organizzato dal comune in collaborazione con la Pro Loco e radio Elle, con il patrocinio di Regione e Provincia. "Di solito la festa dell’uva ricorre nelle prime domeniche di settembre. Quest’anno – spiega il delegato comunale al commercio, Andrea Caponi – abbiamo avuto un fitto calendario di iniziative e così abbiamo deciso di posticiparla a questa data, anche profittando del prolungarsi del bel tempo". Caponi anticipa, inoltre, novità per il prossimo anno con l’intenzione di arricchire la rassegna con la ripartenza del palio del pigio.

Michela Carlotti