Oggi è il giorno del ’Bancarellino’ Gli studenti votano il vincitore

di Natalino Benacci

Nonostante 66 anni di storia il premio riservato alla letteratura per ragazzi continua ad essere una bussola per il baby lettore. Attraverso il Progetto Lettura col quale gli alunni di 130 scuole medie italiane hanno selezionato la cinquina finalista, oggi si daranno appuntamento a Pontremoli 1.300 alunni, provenienti da tutta Italia, per scegliere il libro vincitore. I finalisti in gara sono "Il sogno di Eleonor" di Jennifer Preda (DeAgostini), "L’inventamondi" di Luca Azzolini (Gribaudo), "Costellazione Kurt" di Alessandro Grittini (Itaca), "Il campione e la bambina" di Paolo Mirti (Raffaello), "La società segreta dei salvaparole" di Enrico Galiano (Salani). La giornata promossa dalla Fondazione Città del Libro e dalle Associazioni Librai Pontremolesi e delle Bancarelle, avrà inizio alle ore 9 con l’accoglienza delle scuole e la distribuzione dei certificati di voto. Alle 10 inizieranno le attività collaterali, riservate agli studenti, che quest’anno si sono arricchite di ulteriori iniziative: "Cinque libri in cerca d’attore", in collaborazione con il Teatro del Pratello e il patrocinio del Dipartimento di Filologia Classica e Italianistica dell’Università di Bologna, laboratorio di scrittura drammaturgica, dove saranno rielaborati i temi, le trame e i personaggi di ognuno dei 5 libri finalisti per realizzare un breve canovaccio teatrale per ciascun libro; "Libri al Centro", in collaborazione con il Centro Mons. G. Sismondo, incontro con gli autori e attività di lettura sui libri. Poi "Pontremoli: le chiese e i palazzi", in collaborazione con l’Istituto Pacinotti- Belemesseri, indirizzo turistico, con visite guidate a palazzi, chiese, castello del Piagnaro e mostra "Uffizi Diffusi". Affascinante il "Salto nel Medioevo", in collaborazione con la Compagnia del Piagnaro, in Piazza del Duomo, rievocazione storica medievale con duelli, sbandieratori, dame e arcieri. Dalle 12 alle 15.30 resterà aperto il seggio dove i ragazzi voteranno con modalità elettronica, individuale e segreta il loro libro preferito.

Alle ore 15 in Piazza della Repubblica avrà inizio la manifestazione pubblica di assegnazione del Premio, con la consegna agli autori finalisti della statuetta del libraio, l’artistica ceramica del San Giovanni di Dio realizzata dallo scultore Umberto Piombino. Seguirà la presentazione dei libri e l’illustrazione dell’attività svolta dagli alunni nel laboratorio di drammaturgia. Alle 16.30 la proclamazione del vincitore.