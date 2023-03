Oggi con “Lo sport nel cuore“ "Promuoviamo il benessere"

Lo sport nel cuore è un progetto che il Comune di Mulazzo, in partnership con Monasterio e Due Ruote, dedica ai ragazzi, alle famiglie e a tutti i cittadini del territorio. L’iniziativa vuol promuovere uno stile di vita sano e la consapevolezza di quanto lo sport sia fondamentale per il benessere di tutti.

"La presenza di un’eccellenza come l’Ospedale del cuore e i suoi cardiologi – dice il sindaco Claudio Novoa – evidenzia la loro attenzione nei confronti del nostro territorio: di questo ne sono orgoglioso e ringrazio l’equipe che ha messo a disposizione loro esperienza nel nostro Comune". Il progetto si realizza in occasione della Giornata della Primavera stamani dalle 9.30 nella sede del Comune alla presenza della quarta e quinta primaria dell’istituto Livio Galanti e della prima, seconda e terza della secondaria di primo grado Dante Alighieri di Mulazzo. "Abbiamo aderito a “Lo sport nel cuore“ che non solo esprime la vivacità di questo territorio, ma anche l’alta attenzione della cittadinanza per la salute del cuore – dice Luciano Ciucci, direttore amministrativo di Monasterio – I nostri medici vogliono promuovere salute. Per i nostri bambini e le nostre bambine, avere cura del proprio cuore fin da piccoli è quanto mai importante. Senza dimenticare l’estrema importanza dello sport, per il cuore e la testa, dell’alimentazione sana e del gioco".

Fondazione Monasterio è un centro di alta specialità per la cura delle patologie cardiovascolari e polmonari, comprese le patologie rare di interesse specifico, quali ad esempio le cardiopatie congenite, le dislipidemie ereditarie, l’emocromatosi, l’ipertensione polmonare e l’amiloidosi cardiaca. Due sono le sedi dell’attività: l’ospedale San Cataldo-CNR di Pisa e l’Ospedale del cuore di Massa.