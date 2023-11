Oggi a Faenza l’addio a Naomi. C’è il nulla osta del magistrato

Si terranno oggi, a Faenza, i funerali di Naomi Maiolani. Oggi l’addio alla pilota 28enne che intorno alle 15 del 27 ottobre scorso perse la vita dopo che l’elicottero che stava pilotando si è schiantato a Fontia, prendendo poi fuoco in una fitta boscaglia. Sul caso della giovane sta indagando la Procura che ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. Indagini affiancate anche dall’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (Ansv).

Il corpo della Maiolani è stato restituito alla famiglia nei giorni scorsi, a seguito dell’autopsia effettuata nel reparto di medicina legale, ma saranno poi i risultati a dare ulteriori risposte agli investigatori. La giovane era partita la mattina del 27 ottobre da Oristano con un Ecureil As350 della ditta Elitellina, azienda per la quale lavorava come pilota. Stava riportando in Valtellina l’aeromobile che in Sardegna svolgeva il servizio antincendio. Intorno a mezzogiorno ha fatto scalo all’Isola d’Elba per fare rifornimento visto che il mezzo ha meno di 3 ore di autonomia: la sua destinazione era la base di Sondrio, anche sede dell’azienda. A Fontia l’elicottero avrebbe impattato il monte con molta energia e il monoturbina As350 si è accartocciato, il trave di coda schiacciato e poi l’aeromobile ha preso fuoco. Fiamme che hanno complicato il recupero della giovane, quando inizialmente è stata cercata nelle vicinanze, nel caso si fosse lanciata in extremis, ma poi il suo corpo verra rinvenuto proprio sotto l’aeromobile.

A dare una risposta sulle effettive cause sarebbe il flight recorder, la scatola nera, ma non è presente sull’As350 perché assente su aeromobili inferiori a 7.5 tonnellate e quello pilotato dalla 28enne non arrivava a 2 tonnellate. L’altra strada potrebbe essere il Fadec, un sistema di controllo dei parametri e delle prestazioni di un motore aeronautico presente sull’elicottero, dati che farebbero chiarezza nel caso la Maiolani avesse cercato di invertire bruscamente la rotta. Quel giorno a dare l’allarme sono state due donne che si trovavano sul luogo dell’incidente, mentre erano in cerca di castagne. Le donne riferiranno di una nebbia che interessava la zona al momento dell’accaduto. Saranno poi le ipotesi a parlare di un possibile passaggio in nube della pilota per poi ritrovarsi con il monte davanti una volta riaperta la visuale. In quel caso l’elicottero avrebbe impattato la parete con molta energia visto che la velocità massima raggiungibile da questo aeromobile è di 287chilometri orari.