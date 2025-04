Oggetti antichi e modernariato. A Carrarafiere arredi in vetrina

Oggi Carrarafiere ospita l’unico evento italiano di déballage. Non una fiera o un salone, bensì un evento specifico in cui i professionisti dell’antiquariato e del modernariato si incontrano per vendere e comprare oggetti. Dalle 8 alle 14 antiquari, collezionisti e appassionati del genere potranno incontrare 120 espositori nella speranza di trovare un pezzo unico o qualche rarità. Una vetrina delle occasioni che poterà in città anche architetti e arredatori, tutti alla ricerca di pezzi di un certo livello per rendere uniche le case dei loro clienti. All’evento organizzato dalla Bid Srls, società che organizza dèballage da circa quarant’anni, sono attesi compratori da tutta Italia e da tutta Europa, in particolare da Montpellier dove ieri si è concluso uno dei più grandi appuntamenti del genere dell’intera Francia. A fondare la Bid sono stati Augusto Bulgarelli, Andrea Lodi e Chiara Malagoli, tre esperti del settore che con il loro dèballage portano a Carrarafiere una ventata di novità. In realtà questo evento si svolgeva già prima del Covid, e ora riparte con la carrellata di prodotti medio alti che intenditori e commercianti potranno acquistare. Ma la parola d’ordine è arrivare presto.

A differenza dei mercati o dei saloni dell’antiquariato come per esempio il ‘Mercante in fiera’ di Parma, nel dèballage i venditori scaricano la merce poco prima dell’orario di entrata dei visitatori e una volta conclusi gli affari decidono se restare o ripartire. Per questa nuova edizione sono attesi compratori francesi, olandesi, italiani, ma soprattutto americani e cinesi, che dopo la pandemia sono tornati a spendere in questo settore. "Siamo partiti quarant’anni fa con ‘Modena antiquaria’ – spiega Chiara Malagoli –, ma a differenza di allora oggi va molto di moda il modernariato. Una volta l’antiquariato raggiungeva l’80 per cento, oggi è il contrario con il modernariato che registra l’80 per cento e l’antiquariato il 20. Siamo molto contenti di tornare a Marina di Carrara, e pensiamo di organizzare un altro dèballage anche nel periodo estivo. Per ora gli espositori sono 120 ma se ne potrebbero aggiungere altri in corsa – conclude Malagoli –, dal momento che ieri è finito l’evento di Montpellier e qualcuno ci ha già contattato per sapere se ci sono degli spazi. Quasi tutti gli espositori che oggi saranno a Carrarafiere partecipano al ‘Mercante in fiera’ di Parma, e questo vuol dire merce di valore medio alta".

Alessandra Poggi