Offese Canesi sul web: condannato

Le offese ai danni dell’ex deputato Riccardo Canesi finiscono in tribunale e il responsabile viene condannato a 4 mesi con la prevvisionale stabilità in 1500 euro. La vicenda riguarda un post che un carrarese, G.P., difeso dal legale Ferdinando Genovesi, ha scritto sulla pagina del professore. La ricostruzione è stata fornita dall’ex deputato dei Verdi al suo legale Andrea Milanta, utile per sporgere denuncia e condannare il carrarese.

Era l’epoca dell’amministrazione pentastellata e del taglio dei pini in viale Colombo a Marina di Carrara, con Canesi che aveva messo in piedi un comitato in difesa degli alberi e si era mosso per evitare che quei pini venissero abbattuti per poi essere sostituiti dalle palme.

Una lotta che andò avanti alcune settimane, suscitando l’attenzione di molti marinelli, tra cui il condannato dal giudice Carlo Mattugini, ieri mattina in tribunale a Massa. L’uomo si era lasciato andare a offese verso il professore, giudicandolo in maniera diffamatoria. La causa è andata avanti per un paio d’anni, poi è arrivata la sentenza che di fatto deve mettere in guardia chi, preso dall’impeto di commentare sotto un post, non si rende conto a quali rischi può andare incontro.