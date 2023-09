Occupazione a Carrara: previsioni rosee per le assunzioni

Un difficile reperimento dei profili desiderati, così la Camera di Commercio nel suo rapporto mensile redatto da Isr, mette in luce il problema mismatch domanda-offerta ossia un disequilibrio dove le imprese apuane nel 56% dei casi non trovano personale, con un valore in aumento di 8 punti rispetto allo scorso anno. Pesa la mancanza di candidati, al 34%, due punti in più, seguita dalla preparazione inadeguata (15%). Con 1150 assunzioni programmate per settembre (nello stesso mese del 2022 erano 1120), il 55% cioè 630 unità riguardano i servizi, mentre il 45% ossia 520 unità, l’industria. Cresce il settore delle costruzioni con un incremento del 6% e un +8% nel turismo. Il rapporto registra il 21% delle imprese che ha previsto contratti a tempo indeterminato, un valore in crescita. L’offerta di apprendistato arriva al 6% . Le entrate con contratti non stabili raggiungono il 73% del totale, due punti i sotto la media dei primi nove mesi dell’anno. I mesi estivi hanno visto tali contratti sfiorare l’80%.

La sindaca Serena Arrighi ieri è andata a salutare i tanti studenti che hanno partecipato alla alla giornata. "Carrarafiere ha ospitato il ‘Salone dello studente’ – commenta Arrighi –, la fiera per l’orientamento in uscita rivolto alle scuole secondarie di primo e secondo grado. Nato dalla sinergia tra Campus Editori e la Camera di commercio e in collaborazione l’Ufficio scolastico regionale per la Toscana, il salone dello studente offre l’opportunità di approfondire le possibilità offerte da tanti possibili percorsi diversi, sia dopo le scuole secondarie, che dopo quelle di primo grado. Assieme al presidente della Camera di commercio Walter Tamburini e alla comandante della capitaneria di porto Monica Mazzarese ho inaugurato questa manifestazione e ho spronato i tantissimi studenti a credere sempre nei propri sogni e nelle proprie ambizioni ricordando loro come le possibilità per loro siano tantissime".