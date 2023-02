Qualcuno ha espresso perplessità sul posizionamento della statua di Alberico I Cybo Malaspina in piazza Martana. "Stabilito che dovesse essere all’interno della cinta muraria albericiana – spiega lo studioso Franco Frediani – la Martana era l’unica piazza “vergine” disponibile ad accogliere e valorizzare il monumento. Dalla sua anche il fatto che viene a trovarsi praticamente di fronte alla antica porta di ingresso alla città, detta anche Porta Toscana, e il visitatore che la varca se la ritrova proprio davanti agli occhi. Alberico sembra quasi voglia significare al viandante che a lui si deve la fondazione di Massa Nova. Inoltre si trova tra l’inizio di via Alberica, la strada a lui intitolata, e il castello che la domina dall’alto: una felice combinazione. Ciò precisato ci permettiamo alcuni suggerimenti, raccolti anche dal numeroso pubblico intervenuto alla inaugurazione. Primo fra tutti il rifacimento della pavimentazione della piazza nel classico piastronato già in uso nelle vie Alberica, Beatrice e Bigini e poi provvedere a un maggior decoro magari inserendo la statua in una piccola aiuola di verde e fiori. Infine riteniamo opportuna una adeguata protezione del monumento o con una semplice ringhierina in ferro, o con un cordolo in marmo a delimitare una aiuola oppure con quattro colonnine collegate l’una all’altra da una catenella".