'Occhioni & Magrini' a Massa: rivive Forno

Rinasce a Forno l’associazione culturale “Occhioni & Magrini” con un primo obiettivo ben chiaro: il recupero della sala della Lega al primo piano della Casa Socialista. Il presidente Nino Mignani non ha dubbi: "Deve essere recuperata e riconsegnata alla collettività fornese per rivitalizzare la frazione e offrire spazi culturali alle diverse associazioni nate in paese. La scelta sarà quella di riaggregare e valorizzare le potenzialità del borgo che, nonostante lo spopolamento, conta ancora oltre 700 abitanti e vanta un trascorso ricco di storia e tradizioni che hanno fatto di Forno un punto di riferimento per tutta la zona montana".

L’associazione era stata fondata 40 anni fa da alcuni giovani di Forno che avevano gestito negli anni Settanta il Centro Estate Ragazzi. Numerose furono le iniziative che portò avanti, eventi aggregativi per consolidare il senso di comunità tra i giovani, coinvolgendo anche gli anziani, per sensibilizzare su problematiche di tipo culturale, ambientale e sociale. Innumerevoli i momenti di incontro serale, soprattutto estivi, fatti di discussioni, dibattiti, canti, divertimenti. "Il clou fu certo il Festival Canoro – ricorda il presidente Mignani – che vide la partecipazione non solo di cantanti del paese, ma richiamò voci interessanti anche da fuori. Un appuntamento ripreso, dopo anni di silenzio, quest’estate con successo come allora". Il gruppo si dedicò anche alla ricerca storica e alle tematiche ambientali producendo anche libri e documentari video: sulla Filanda di Forno, ‘Extollunt Marmora Lunam’ sulle cave, sulla strage nazifascista di Forno del 13 giugno 1944. Poi l’attività dell’associazione si è andata pian piano spegnendo. Tuttavia, come tante piccole realtà, anche Forno ha sofferto l’impoverimento e l’abbandono, soprattutto sul piano sociale, e l’attività dell’associazione si è andata pian piano spegnendo.

"Ora i vecchi soci, insieme a giovani cresciuti nel ricordo di quelle iniziative, si sono di nuovo impegnati – aggiunge il presidente – e così l’associazione è stata rifondata. La speranza è che sia il viatico per una rinascita della vita sociale del paese". La prossima iniziativa è la castagnata in via Pegollo sabato 28 ottobre. Nel direttivo, presieduto da Nino Mignani, il vice Filippo Grossi, il tesoriere Angelo Fruzzetti, il segretario Pier Luigi Berti; i consiglieri Angelo Balloni, Giovanna Balloni, Anna Rosa Del Sarto, Ruggero Fruzzetti, Giancarlo Fruzzetti, Alberto Grossi, Jennyfer Bonini e Massimo Michelucci.

Angela Maria Fruzzetti