Occhio al cuore. Campagna per i comunali

La salute dei dipendenti comunali al centro dell’iniziativa ‘Occhio al cuore’ di Nausicaa. Per questo giovedì e venerdì il personale della multiservizi sarà a palazzo civico per proporre ai dipendenti un momento di screening dedicato al cuore. Il personale di Nausicaa proporrà ai lavoratori una serie di esami diagnostici. Il progetto rientra nell’iniziativa ‘Carrara Cardioprotetta’, che ha previsto l’installazione di vari defibrillatori su tutto il territorio.

"Questo genere di iniziative rappresenta la volontà di tenere alta l’attenzione sui temi legati alla salute – spiega il presidente Antonio Valenti –. Nausicaa porta avanti da tempo delle giornate dedicate proprio alla prevenzione gratuita. Ricordiamo, tra le altre, ‘Occhio al neo’, che si focalizzava sulle patologie della pelle. O anche ‘Occhio al bambino’, seminario più recente e rivolto ai neogenitori, in particolare alla prevenzione da imprevisti come l’occlusione delle vie respiratorie. Sono tutti momenti formativi che proponiamo con entusiasmo e determinazione, sia perché è nostra intenzione proporre servizi sempre più vicini al cittadino, sia perché riteniamo indispensabile insistere sul tema della prevenzione, leva fondamentale per la salute e fulcro della medicina moderna".

"Siamo lieti di attuare queste due giornate anche in Comune – aggiunge l’assessore alle partecipate Carlo Orlandi –. A questo proposito, può essere utile ricordare che i corsi di Carrara Cardio Protetta ripartiranno ad aprile con l’obiettivo di raggiungere i 1000 cittadini formati nelle tecniche di pronto soccorso e utilizzo dei defibrillatori". L’intento rimane infatti quello di allargare sempre di più il numero dei cittadini in grado di sapere cosa fare, nel caso si trovassero in situazioni dove possono salvare delle vite.