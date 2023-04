Occasioni per autisti idraulici e lavapiatti

Le ultime proposte di lavoro dal Centro per l’impiego di Massa Carrara. Per informazioni e candidature visitare il portale https:lavoro.regione.toscana.itToscanaLavoro.

1 OPERAIO. Si ricerca operaioa aiuto elettricista per installazione e gestione impianti elettrici industriali. Sede di lavoro Carrara. Contratto a tempo determinato. Offerta MS-188276.

1 IDRAULICO.Per azienda dell’impiantistica navale si ricerca un idraulico o tubista con esperienza pregressa in campo navale o civile.Sede di lavoro Massa. Contratto a tempo indeterminato. Offerta MS-188168.

1 LAVAPIATTI. Si ricerca lavapiatti per stagione estiva presso stabilimento balneare. Contratto di lavoro a tempo determinato. Sede Massa. Offerta MS-188130.

1 IMPIEGATO. Si ricerca impiegato amministrativo con mansioni di accoglienza delle persone e dei clienti che si recano presso l’ufficio, predisposizioni di comunicazioni e lettere, gestione delle comunicazioni con uffici interni, attività amministrative di supporto allo studio. Preferibile diploma di ragioneria o laurea in materie economiche. Si richiede di non aver svolto esperienze lavorative nello stesso profilo richiesto. Sede Villafranca. Offerta MS-188074.

1 AUTISTA. Impresa settore turistico ricerca autista di minivan per servizi turistici in zona cave. Necessaria patente B (KB acquisibile in corso d’opera). Gradita esperienza precedente nel trasporto persone; indispensabile buona conoscenza della lingua inglese e attitudine al rapporto con il pubblico Età compresa tra 25 e 35 anni. Sede Carrara. Offerta MS-188056.

1 CARPENTIERE. Azienda che opera nella produzione di frese a ponte e macchinari per marmo e pietre sintetiche ricerca per inserimento stabile saldatore per carpenteria leggera e pesante, richiesta capacità di lettura disegni tecnici. Sede Massa. Offerta MS-188043.