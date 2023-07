Obiettivo sicurezza Vigili del fuoco in mare per proteggere i turisti con le moto d’acqua

La costa apuana sempre più sicura per residenti e turisti. E’ stata infatti rinnovata la convenzione tra i tre comuni di costa (Carrara, Massa e Montignoso), il comando dei vigili del fuoco e il Consorzio balneari Massa, per l’attività di presidio acquatico ad opera dei vigili del fuoco specializzati nel soccorso con moto d’acqua, a supporto della Capitaneria di Porto alla quale la legge affida il coordinamento dei soccorsi in mare, e con la quale esiste un proficuo e consolidato rapporto di collaborazione. Una convenzione nata nel 2006 e ogni estate le moto d’acqua presidiano la riviera per garantire la sicurezza e il tempestivo intervento soprattutto in zone dove altri mezzi non arrivano a causa del fondale basso o per la presenza di scogliere. Il servizio è partito l’1 luglio e finirà il 27 agosto: attivo nei fine settimana, tutti i giorni dal 9 al 20 agosto. L’equipaggio dei vigili del fuoco, formato da due operatori abilitati al soccorso acquatico di superficie, potrà impiegare anche un battello pneumatico.

Ogni estate sono diverse le azioni messe in campo per prevenire e tutelare la sicurezza in mare e in spiaggia per l’intera popolazione che frequenta il litorale massese. C’è la “strada del mare”, ossia il posizionamento delle boe a 300 metri dalla riva lungo gli 8 km di costa del comune di Massa che delimita e mette in sicurezza la balneazione, effettuato all’inizio di ogni stagione balneare dal Consorzio Balneari Massa, in accordo con la Capitaneria di Porto, per segnalare il limite delle acque balneabili. Il Consorzio presenta ogni anno un piano boe uguali, marcate numericamente e con un colore specifico per ogni frazione della costa massese dal 1° giugno al 30 settembre. Poi il piano collettivo di salvataggio che i balneari presentano prima della stagione estiva alla Capitaneria dove vengono indicate le postazioni degli assistenti bagnanti: una ogni 80 metri di fronte mare. Figure fondamentali: sono le sentinelle del mare che possono indicare dove è più opportuno fare il bagno così da prevenire interventi di salvataggio.

Il Consorzio Balneari Massa dal 2012 ha inoltre deciso di allargare il proprio intervento sul territorio posizionando sulle spiagge, secondo un piano concordato con il 118, i defibrillatori semiautomatici esterni per garantire interventi rapidi in caso di arresto cardiaco in spiaggia o in mare, in attesa dell’arrivo dei soccorsi. I bagnini, ma anche il personale degli stabilimenti effettuano regolarmente corsi di aggiornamento per l’utilizzo di questo strumento salvavita. Grazie ad una cartellonistica dedicata in ogni stabilimento balneare è indicato dove trovare il defibrillatore più vicino. Nel periodo invernale i defibrillatori vengono dati a titolo gratuito al comune di Massa, alle associazioni sportive: così che i Dae entrano nelle scuole per garantire ai più piccoli la prevenzione e la sicurezza, oppure nelle palestre comunali.

Laura Sacchetti